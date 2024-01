António Maio entra no Top20 do Dakar 2024

Foram dois dias muito intensos cumpridos maioritariamente nas dunas do Empty Quarter, o maior deserto do mundo, que se revelaram muito exigentes para as máquinas e pilotos. António Maio imprimiu um andamento muito consistente e conseguiu terminar a sexta etapa no 20º posto gastando 9h09m39s concluir o percurso.





O piloto da Yamaha andou sempre entre os mais rápidos da corrida, conseguindo fazer uma excelente gestão do combustível ao longo do percurso, e sobe agora ao 20º lugar da classificação geral registando uma vantagem confortável de cerca de 30 minutos para o 21º classificado.

“Ontem e hoje foi uma gestão nas dunas. Tive de gerir o combustível ao máximo a cada quilómetro e tive de fazer um enorme esforço para chegar ao fim. Já sabia que a etapa ia ser dura, mas foi pena porque não consegui atacar. No entanto, também tenho de reconhecer que foi um ponto positivo porque poupei a mota. Estou feliz por estarmos aqui. A especial foi muito complicada e por isso estou muito satisfeito por ter terminado. Vamos regressar hoje a Riade de avião e amanhã teremos um dia de descanso. Obrigada a todos os que me têm seguido”, contou António Maio no final da especial de 48 horas.Os pilotos de moto e quad vão fazer ainda hoje uma ligação aérea até Riade onde vão desfrutar amanhã do merecido dia de descanso. Esta jornada dará às equipas a oportunidade para realizar uma manutenção mais a fundo nos seus veículos e os pilotos podem usufruir de um dia relaxante antes da última semana de competição.