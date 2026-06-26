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António Morgado tricampeão nacional de contrarrelógio
António Morgado conquistou o seu terceiro título consecutivo de campeão português de contrarrelógio, batendo pelo segundo ano seguido Rafael Reis, nos Campeonatos Nacionais de ciclismo de estrada, na Guarda.
Aos 22 anos, o jovem ciclista da UAE Emirates alcançou o ‘tri’ ao cumprir os 27,6 quilómetros com início e final em Casal de Cinza, na Guarda, em 33.15 minutos, superando o melhor contrarrelogista a correr no pelotão nacional por um segundo.
Rafael Reis (Anicolor-Campicarn) voltou a ficar com a prata, com o pódio do ano passado a repetir-se integralmente já que Ivo Oliveira, ainda campeão nacional de fundo e companheiro de Morgado na UAE, foi terceiro, a 20 segundos.
O gaiense de 29 anos acabou pelo quinto ano consecutivo no top 3 do ‘crono’ dos Nacionais, numa jornada em que Ana Caramelo se sagrou efetivamente campeã nacional de elites, depois de no ano passado ter ‘perdido’ o título ‘a posteriori’ para Beatriz Roxo devido à uniformização das classificações desta categoria e da de sub-23 pela União Ciclista Internacional (UCI).
Caramelo cumpriu o exercício individual de 21,6 quilómetros, enfrentado por elites e sub-23, em 31.26 minutos, relegando Raquel Ribeiro para a segunda posição, a 02.43 minutos. Roxo foi terceira, a 02.54.
Nos sub-23 masculinos, Rúben Rodrigues foi o melhor: o ciclista da Feira dos Sofás-Boavista cumpriu os 21,6 quilómetros do contrarrelógio em 26.57 minutos, gastando menos 50 segundos do que Gabriel Baptista.
Joel Leal fechou o pódio da categoria, a 51 segundos.
Os Nacionais de ciclismo de estrada decorrem entre hoje e domingo na Guarda.
Rafael Reis (Anicolor-Campicarn) voltou a ficar com a prata, com o pódio do ano passado a repetir-se integralmente já que Ivo Oliveira, ainda campeão nacional de fundo e companheiro de Morgado na UAE, foi terceiro, a 20 segundos.
O gaiense de 29 anos acabou pelo quinto ano consecutivo no top 3 do ‘crono’ dos Nacionais, numa jornada em que Ana Caramelo se sagrou efetivamente campeã nacional de elites, depois de no ano passado ter ‘perdido’ o título ‘a posteriori’ para Beatriz Roxo devido à uniformização das classificações desta categoria e da de sub-23 pela União Ciclista Internacional (UCI).
Caramelo cumpriu o exercício individual de 21,6 quilómetros, enfrentado por elites e sub-23, em 31.26 minutos, relegando Raquel Ribeiro para a segunda posição, a 02.43 minutos. Roxo foi terceira, a 02.54.
Nos sub-23 masculinos, Rúben Rodrigues foi o melhor: o ciclista da Feira dos Sofás-Boavista cumpriu os 21,6 quilómetros do contrarrelógio em 26.57 minutos, gastando menos 50 segundos do que Gabriel Baptista.
Joel Leal fechou o pódio da categoria, a 51 segundos.
Os Nacionais de ciclismo de estrada decorrem entre hoje e domingo na Guarda.
(Com Lusa)