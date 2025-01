António Morgado, de 20 anos, cruzou a meta, em Onda, após cumprir os 171,1 quilómetros desde a partida de Castellón em 03:59.14 horas, liderando o pequeno grupo que disputou a vitória e batendo Fagúndez e Champoussin, que terminaram com o mesmo tempo.



O campeão nacional de contrarrelógio estreou o palmarés de 2025, depois de ter festejado as vitórias no Giro della Romagna, no ano passado, a primeira como profissional, e da Volta a Rodes, em 2023.