António Nunes no lugar de Manuel Brito

Diretor executivo do organismo desde 2015, António Júlio Nunes assumiu interinamente, em 1 de março, o cargo deixado vago por Manuel Brito.



O novo presidente da ADoP é doutorado em Educação Física e Desporto, com especialização em Estudos Avançados em Atividade Física e Saúde, com a Tese “Doping no Desporto (Desafios e Contributos para a Integridade Desportiva”), depois de se ter licenciado em Direito e ter feito um mestrado na mesma área, com a especialização em Ciências Jurídico-Empresariais.



Com uma prolífera colaboração com entidades de luta contra o doping nacionais e estrangeiras, António Júlio Nunes é, nomeadamente, colaborador da Agência Mundial Antidopagem no apoio e desenvolvimento da legislação e formação antidopagem em países de língua portuguesa.



Atualmente professor convidado da Faculdade de Motricidade Humana, para a Pós-graduação “Prevenção da Dopagem”, o antigo futebolista, de 53 anos, leciona desde há vários anos temas relacionados com a dopagem.



António Júlio Nunes sucede a Manuel Brito, que presidia a ADoP desde junho de 2019, após a saída de Rogério Joia, e que antecipou em “alguns meses” o fim previsto para a sua comissão de serviço, que terminava em julho de 2025, para regressar à “aposentação definitiva”, como indicou à Lusa em 20 de janeiro.