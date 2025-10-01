AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense demarca-se de casos de doping de ciclistas

"Os casos em questão dizem respeito a situações individuais de dois ex-atletas que, segundo a informação tornada pública, terão alegadamente registo de variações nos parâmetros dos passaportes biológicos destes atletas. Estes valores foram detetados ao longo de um período de tempo em que, maioritariamente, os atletas representaram outras equipas, reportando até seis anos antes das suas contratações e até nove anos antes desta notificação”, lê-se no comunicado dos algarvios.



Na terça-feira, a AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense foi suspensa por 20 dias pela União Ciclista Internacional (UCI), mais concretamente entre 23 de outubro e 11 de novembro, na sequência das suspensões provisórias de Delio Fernández e Venceslau Fernandes, que decorreram no mesmo período de 12 meses.



A UCI especificou que Fernandes foi notificado em 07 de novembro de 2024 pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), “devido a anomalias injustificadas no seu passaporte biológico em 2023”, enquanto espanhol foi suspenso pela federação internacional em 22 de julho.



“A filosofia da nossa equipa é clara: tolerância zero perante o uso de substâncias ou métodos proibidos. […] Lamentamos profundamente que estas situações individuais possam manchar o trabalho de décadas de um projeto que é referência no ciclismo nacional e internacional”, continua a nota.



Os algarvios indicam que aguardarão “serenamente a conclusão dos processos disciplinares em curso” e que, caso se confirmem “as violações nos anos que estiveram ao serviço” da equipa algarvia, “o Clube de Ciclismo de Tavira intentará legalmente contra os mesmos”.



Venceslau Fernandes representou a AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense nas temporadas de 2023 e 2024, tendo antes passado pelo Feirense (2021 e 2022) e pela Oliveirense (2019 e 2020).



Já Delio Fernández, que terminou abruptamente a carreira no decurso deste ano, esteve nos algarvios nas últimas quatro épocas, depois de ter alinhado na francesa Delko Marseille, do segundo escalão do ciclismo mundial, entre 2016 e 2021.