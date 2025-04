Apagão: Jogo de futsal entre Sporting de Braga e Caxinas adiado para terça-feira



Braga, 28 abr 2025 (Lusa) – O jogo de futsal entre o Sporting de Braga e o Caxinas, da 20.ª jornada da Liga portuguesa, foi adiado para terça-feira, devido à falha generalizada de energia, anunciou hoje o clube minhoto.



Em comunicado, o Sporting de Braga refere que o encontro, previsto para as 20:30 de hoje foi reagendado para as 21:00 de terça-feira.



A REN – Redes Energéticas Nacionais espera que a eletricidade seja restabelecida em todo o país durante a noite, após o corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês, verificado às 11:30.