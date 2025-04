Apagão: Só o Estoril Open teimou em resistir aos adiamentos nas jornadas desportivas

“Considerando o contexto, fomos forçados pela Proteção Civil a dar como encerrada a sessão de hoje (jogos continuam à porta fechada). Agradecemos a compreensão e esperamos que amanhã [na terça-feira] o Estoril Open e o país possam acordar dentro da normalidade que todos desejamos”, escreveu a organização do ‘challenger’ português nas redes sociais.



Despromovido este ano ao circuito secundário do ténis mundial, o torneio que decorre até domingo optou por não seguir o exemplo do Masters 1.000 de Madrid, que cancelou mais de duas dezenas de encontros – a maioria da jornada – devido à falha de energia que afetou a Península Ibérica, adiando-os para terça-feira.



Por cá, o Clube de Ténis do Estoril foi ‘esvaziado’ a meio da jornada, por indicação da Proteção Civil, preocupada com a segurança do público, permanecendo no complexo apenas o ‘staff’ necessário para garantir o desenrolar dos encontros da primeira ronda do ‘qualifying’.



O ‘challenger’ português já tinha visto a jornada começar atrasada devido ao apagão, mas prosseguiu com a normalidade possível, ao contrário do que aconteceu com o Casa Pia-Estoril Praia, o jogo marcado para Rio Maior, que encerrava a 31.ª jornada da I Liga, mas também com duas partidas da II Liga.



“Devido à falha de energia que afetou Portugal continental, assim como vários países da Europa, os jogos previstos para esta segunda-feira, referentes às jornadas 31 da I Liga e da II Liga, foram adiados para data a anunciar assim que a situação esteja normalizada”.



O encontro Casa Pia-Estoril Praia tinha início previsto para as 20:15, enquanto, na II Liga, os encontros Benfica B-Mafra e Desportivo de Chaves-Alverca estavam agendados para as 18:00.



O apagão adiou também, mas para terça-feira, o jogo entre Sporting de Braga e Caxinas, da 20.ª jornada do campeonato português de futsal, com a última e decisiva jornada da Liga Revelação de futebol a ser realizada no dia seguinte.



A 14.ª e última jornada da fase de apuramento da Liga Revelação, decisiva para a atribuição do título a Torreense ou Famalicão, foi adiada de terça e quarta-feira, devido ao apagão energético.



A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu adiar os oitos jogos da derradeira jornada da sexta edição da competição para jogadores sub-23, justificando-a com os “constrangimentos causados pela interrupção de eletricidade no país”.



A REN – Redes Energéticas Nacionais espera que a eletricidade seja restabelecida em todo o país durante a noite, após o corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês, verificado às 11:30.