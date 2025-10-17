Apple assina acordo de 600 milhões de euros para transmitir Fórmula 1 em exclusivo nos EUA

O acordo, que foi hoje anunciado em comunicado pelas duas partes, inclui a transmissão dos treinos livres, qualificações, corridas e do Grande Prémio e é válido por cinco anos.

O Financial Times avançou hoje que este acordo vale cerca de 700 milhões de dólares.

Até aqui, os direitos de transmissão da F1 estavam atribuídos ao canal norte-americano ESPN, detido pela Disney.

"Esta é uma parceria incrivelmente entusiasmante tanto para a Fórmula 1 como para a Apple", afirmou, citado na mesma nota, o presidente executivo (CEO) da F1, Stefano Domenicali.

O número de seguidores da F1 nas redes sociais cresceu, desde 2018, de 18,7 milhões para 107,6 milhões.