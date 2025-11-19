Aprovada trégua olímpica para os Jogos de Inverno





(Com Lusa)

A proposta foi submetida formalmente pelo governo de Itália, em colaboração com o COI, o Comité Paralímpico Internacional e o Comité Organizador de Milão-Cortina 2026.“Em nome de Itália, apresento o projeto de resolução para construir um mundo melhor e mais pacífico através do desporto e do ideal olímpico. Num momento de crescente discórdia e conflito, o desporto e os Jogos Olímpicos podem representar um farol de esperança, uma alternativa à rivalidade e à divisão”, afirmou o presidente do Comité Organizador de Milão-Cortina, Giovanni Malagò, na apresentação de proposta.A presidente do COI, Kirsty Coventry, destacou a importância de “proteger o desporto como um espaço em que todos se podem unir em igualdade” e considerou que “mesmo nestes tempos sombrios de divisão, é possível celebrar a união da humanidade e inspirar a esperança num futuro melhor”.“Trata-se de descobrir que o caminho a seguir é o de sermos capazes de fazer isso juntos: como atletas, como nações e como uma comunidade global. Este é o espírito dos Jogos Olímpicos, e ele brilhará intensamente de Milão-Cortina para o mundo", afirmou a antiga velocista zimbabueana, que é a primeira mulher a liderar o COI.Coventry lembrou à Assembleia Geral da ONU que as duas organizações devem trabalhar juntos para manter a distância entre o desporto e a política."Isso significa que os atletas devem poder entrar nos países anfitriões e participar das competições — e não enfrentar a ameaça de serem impedidos de entrar em casa porque lhes é negado o visto por motivos políticos. A lista de atletas em competição deve ser decidida pelas federações internacionais, não pelos governos. E os atletas não devem ser julgados pela sua origem, mas sim pelos seus méritos desportivos", disse.A tradição da trégua olímpica remonta à Grécia antiga e aos Jogos de Olímpia, e visa suspender hostilidades para garantir a segurança de atletas e espetadores.O COI recuperou a trégua olímpica em 1992, que tem sido apresentada antes de cada edição dos Jogos.Os Jogos Olímpicos de Inverno decorrem entre 6 e 22 de fevereiro de 2026, enquanto os Jogos Paralímpicos se realizam entre 06 e 15 de março, ambos nas cidades italianas de Milão e Cortina d’Ampezzo.Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, o COI não permitiu que a Rússia e a Bielorrússia participassem nos Jogos de Paris 2024, por violação da trégua olímpica.Em Milão-Cortina, os atletas dos dois países só deverão ser autorizados a competir em Milão-Cortina, sob bandeira neutra, em eventos individuais e sob várias condições, nomeadamente a autorização das federações de modalidade, tal como sucedeu nos Jogos Olímpicos Paris2024.