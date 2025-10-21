Árbitra Filipa Prata nomeada para o Mundial feminino de futsal

Um total de 26 árbitras e uma árbitra de apoio estarão presentes no torneio, que contará com Portugal entre as 16 seleções presentes a competir pelo primeiro título mundial feminino de futsal.



Filipa Prata, de 33 anos, está entre as nomeadas oriundas de quatro confederações continentais: oito da Europa (UEFA), nove da Ásia (AFC), três da América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF) e sete da América do Sul (CONMEBOL).



O Mundial feminino será o primeiro torneio organizado pela FIFA nas Filipinas, sendo que as 16 seleções presentes vão disputar o troféu em Pasig City, na região metropolitana de Manila.



A realização deste torneio pioneiro, de acordo com a FIFA, “promete ser um ponto de viragem para o desporto feminino”.



Portugal integra o Grupo C, juntamente com Tanzânia, Nova Zelândia e Japão.



Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos avançam para os quartos de final.

