Árbitro Carlos Ramos anuncia final da carreira

O mais conceituado dos árbitros portugueses, e o primeiro a completar o `Golden Slam` -- arbitrou todas as finais masculinas dos quatro `majors` e dos Jogos Olímpicos Londres2012 -, escolheu a final do único torneio ATP disputado em Portugal para arbitrar o seu último encontro.

"A minha carreira começou em Lisboa, em Portugal, na outra versão do Estoril Open. Era normal e óbvio que acabasse no Estoril Open. Acaba, é uma página que se vira, com imensa gratidão, com imensa humildade. O ténis e a arbitragem fizeram de mim a pessoa que sou hoje", garantiu Carlos Ramos, durante a homenagem que lhe foi feita pela organização, após a final de singulares, que consagrou o norueguês Casper Ruud como campeão.

O árbitro português, de 52 anos, encerra a carreira depois de ter estado em quatro finais masculinas do Open da Austrália (2005, 2008, 2014 e 2016), e numa em Wimbledon (2007), Roland Garros (2008) e Open dos Estados Unidos (2011).

Além da final masculina de Londres2012 e de finais da Taça Davis, arbitrou ainda finais femininas em Roland Garros (2005), Wimbledon (2008) e Open dos Estados Unidos (2018), assim como da Fed Cup.

"Estou muito grato ao ténis, ao público português. [...] Não podia ter sonhado com uma forma melhor de acabar a minha carreira de árbitro de cadeira", disse, sendo ovacionado pelo público que lotou o court central do Clube de Ténis do Estoril.

O último encontro como árbitro de Carlos Ramos foi a final do Estoril Open, na qual Casper Ruud se impôs ao sérvio Miomir Kecmanovic com os parciais de 6-2 e 7-6 (7-3), em uma hora e 49 minutos.