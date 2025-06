Árbitro português Paulo Marques nomeado para o Eurobasket

Paulo Marques já tinha sido escolhido para liderar a equipa de arbitragem do Eurobasket feminino, que termina no domingo, voltando agora a ser escolhido pela federação internacional (FIBA) para mais um torneio.



Esta temporada, o árbitro português já tinha estado na primeira mão da final da Europe Cup, entre o Bilbau Basket e o PAOK.



O Europeu masculino vai disputar-se de 27 de agosto a 14 de setembro, em quatro países, com jogos no Chipre, na Finlândia, na Letónia e na Polónia.



Portugal está integrado no Grupo A, que se vai disputar em Riga e que tem também as seleções de Estónia, Letónia, Turquia, Sérvia e República Checa.