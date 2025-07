Arensman vence 14.ª etapa e Pogacar consolida liderança do Tour

Arensman foi o melhor no final dos 182,6 quilómetros desde Pau, ao vencer em 4:53.35 horas, menos 1.08 minutos do que Pogacar e 1.12 do que o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), segundo e terceiro, respetivamente.



Na geral, Pogacar passa a ter 4.13 minutos de avanço sobre Vingegaard e 7.53 sobre o alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), que subiu ao terceiro lugar, depois da desistência do belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe).



A 112.ª Volta a França despediu-se hoje dos Pirenéus e, no domingo, o pelotão terá uma jornada mais fácil nos 169,3 quilómetros entre Muret e Carcassonne.