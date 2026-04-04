Argentina vence e afasta Portugal da final do Torneio de Montreux

O argentino Danilo Rampulla foi a figura do jogo, com um golo e duas assistências, enquanto Gonçalo Pinto reduziu para os portugueses a três minutos do fim



No quarto dia de competição, o estreante selecionador de Portugal, Reinaldo Ventura, manteve a rotação e devolveu à titularidade ‘Xano’ Edo, João Rodrigues e ‘Carlitos’, num cinco inicial que repetiu apenas Rafa Bessa e Zé Miranda.



O defesa do Benfica protagonizou a primeira jogada de perigo, mas o remate de João Rodrigues foi travado por ‘Conti’ Acevedo, atento e seguro entre os postes.



As duas equipas não davam uma bola por perdida e colocavam constantemente à prova os respetivos guarda-redes, mas, ao contrário de jogos anteriores, Portugal não conseguiu aproveitar as duas superioridades numéricas de que dispôs.



Na primeira, aos 10 minutos, Gonçalo Alves teve uma soberana oportunidade, num remate frontal e sem oposição, mas o guarda-redes argentino do Benfica negou, mais uma vez, o golo aos portugueses.



Num jogo de muitos reencontros, a Argentina revelou segurança com bola e foi letal em dois contra-ataques, aos 18 minutos, com golos de Lucas Martínez e Franco Platero, nos dois casos após assistências de Danilo Rampulla.



‘Xano’ Edo adiou o terceiro golo antes do intervalo e voltou a evitá-lo já na segunda parte, com uma defesa perante um adversário isolado, mas nada pôde fazer um minuto depois, aos 38, quando Danilo Rampulla fez o 3-0.



O avançado argentino, que alinha no Sporting, surgiu por trás da baliza lusa, levantou a bola e finalizou quase na ‘cara’ do guarda-redes luso, com um remate certeiro.



Este golo afetou as ambições de Portugal, apesar dos esforços da equipa para furar o bloco argentino e reentrar na discussão do resultado, o que só conseguiu a três minutos do fim.



Gonçalo Pinto passou a bola por trás da baliza argentina e rematou em rotação. Reinaldo Ventura pediu desconto de tempo e jogou sem guarda-redes, numa estratégia que poderia ter resultado, mas Gonçalo Alves não conseguiu converter um penálti no último minuto, permitindo a defesa a ‘Conti’ Acevedo.



Portugal vai agora disputar o terceiro lugar do torneio com o derrotado da outra meia-final, entre Espanha e França.



