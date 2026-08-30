Arialis Martínez bronze nos 100 metros

Arialis Martínez, de 31 anos, cumpriu a prova em 11,43 segundos, sendo batida pela francesa Gemima Joseph, ouro em 11,33, e pela grega Polyniki Emmanouilidou, prata em 11,41, numa prova em que Beatriz Castelhano foi sexta, em 11,63.

Portugal passou a contar 21 medalhas em Taranto2026, oito de ouro, cinco de prata e oito de bronze, e um total de 70 em Jogos do Mediterrâneo (18 ouros, 23 pratas e 29 bronzes).