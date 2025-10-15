Arkéa-B&B Hotels falha licenciamento e deve deixar ciclismo

“Não apresentei nada à UCI, porque não tenho qualquer carta ou qualquer outra declaração de intenções [por parte de investidores]. Está muito complicado”, disse Emmanuel Hubert, em declarações à AFP, já depois de ter informado os elementos da equipa.



As equipas têm até hoje de apresentar o pedido de licença para a próxima temporada, algo que a equipa francesa ainda não fez e corre o risco de desaparecer, 20 anos depois de ter sido fundada com o nome Bretagne-Jean Floc’h, embora exista ainda uma possibilidade ténue de continuar como amadora.



A Arkéa-B&B Hotel tem um total de 150 trabalhadores, divididos entre a equipa masculina do Worldtour, uma equipa feminina e um conjunto de desenvolvimento masculino.



Esta temporada, a equipa bretã somou nove vitórias, cinco das quais conseguidas pelo francês Kevin Vauquelin, que foi ainda sétimo na Volta a França e que se vai transferir para a Ineos em 2026.



O futuro da equipa estava em causa desde final de junho, quando os dois patrocinadores anunciaram que iriam deixar de apoiar, com Emmanuel Hubert a não conseguir encontrar novos investidores, que teriam de garantir um financiamento entre 20 e 30 milhões de euros.