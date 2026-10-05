Armand Duplantis entre os finalistas a atleta europeu do ano

Em 2026, Duplantis venceu os Mundiais em pista curta, os Europeus ao ar livre e o Ultimate Championship, além de ter aumentado até aos 6,31 metros o seu recorde mundial no salto com vara.



O sueco pode conquistar pela quarta vez o prémio para atleta do ano, depois de já o ter feito em 2022, 2024 e 2025, o primeiro em igualdade com o norueguês Jakob Ingebrigtsen, com quem partilhou o galardão Rising Star em 2018.



O atleta do ano será sempre um saltador, com Tamberi (altura) e Tentoglou (comprimento) a serem os outros dois candidatos, depois de vencerem os Europeus e o Ultimate Championship, no qual conseguiram as melhores marcas mundiais do ano, de 2,37 e 8,66 metros, respetivamente.



A italiana Nadia Battocletti sagrou-se campeã mundial ‘indoor’ nos 3.000 metros, antes de defender os títulos dos 5.000 e 10.000 ao ar livre nos Europeus de Birmingham, onde a britânica Amy Hunt conquistou quatro medalhas de ouro, nos 100, 200, 4x100 e 4x100 mistos.



A suíça Audrey Werro é a outra candidata a atleta do ano, depois de ter terminado 2026 invicta nos 800 metros, vencendo os Europeus, a Liga Diamante e o Ultimate Championship, além de se ter tornado a terceira mais rápida da história na distância, com 1.53,70.



No prémio Rising Star masculino os finalistas são o italiano Daniele Inzoli (salto em comprimento), o britânico Samuel James (salto em altura) e o checo Michal Rada (400 metros barreiras.



A búlgara Viktoria Angelova (triplo salto), a checa Linda Botková (400 metros barreiras) e a eslovena Ziva Remic (800 metros) são as candidatas para as estrelas emergentes femininas.



Os vencedores vão ser conhecidos na gala dos prémios Golden Tracks, em Lausana, na Suíça, em 24 de outubro.



