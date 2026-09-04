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Armand Duplantis sente incómodo na perna e falha final da Liga de Diamante
O sueco Armand Duplantis, recordista mundial do salto com vara, falhou hoje a final da Liga de Diamante, em Bruxelas, devido a um incómodo na perna antes do início do concurso.
"É terrível, não é o que gosto de fazer enquanto atleta, adoro a competição e parte-me o coração. Detesto isto”, reagiu o atleta, citado pela organização.
O desportista de 26 anos, que colocou o recorde do mundo em 6,31 metros, estava na pista, mas acabou por não participar, abandonando o estádio ainda durante o aquecimento dos seus rivais.
“Sentiu rigidez na perna que esperava conseguir ultrapassar, mas o problema voltou durante o aquecimento", precisou a organização da Liga de Diamante.
Recentemente coroado campeão da Europa, pela quarta vez, o bicampeão olímpico tinha apresentado problemas na coxa esquerda no início do verão, que afetaram a sua participação no meeting de Londres.
O desportista de 26 anos, que colocou o recorde do mundo em 6,31 metros, estava na pista, mas acabou por não participar, abandonando o estádio ainda durante o aquecimento dos seus rivais.
“Sentiu rigidez na perna que esperava conseguir ultrapassar, mas o problema voltou durante o aquecimento", precisou a organização da Liga de Diamante.
Recentemente coroado campeão da Europa, pela quarta vez, o bicampeão olímpico tinha apresentado problemas na coxa esquerda no início do verão, que afetaram a sua participação no meeting de Londres.