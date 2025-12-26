Armand Duplantis vence Prémio de Desportista Europeu do Ano para as agências

O futebolista português Vitinha, campeão europeu pelo Paris Saint-Germain e terceiro na nomeação da Bola de Ouro, integra a lista na 18.ª posição, com 13 pontos, em igualdade com Sebastien Ogier (ralis), Rory Mclroy (golfe) e David Popovici (natação).



Armand Duplantis, de 26 anos, foi incluído em 23 listas, sendo nove vezes em primeiro lugar e quatro em segundo, entre a votação das 23 agências de noticias, incluindo a Lusa, da 68.º edição do galardão promovido pela polaca PAP.



Duplantis acumulou 184 pontos, somando mais 41 do que o tenista Carlos Alcaraz, vice-campeão olímpico de Paris2024 e vencedor dos torneios do Grand Slam de Roland Garros e Open dos EUA deste ano, e 50 pontos à frente do ciclista esloveno Tadej Pogacar, que conquistou o seu quarto Tour em 2025.



O sueco, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e Paris2024 e nos Mundiais de Eugene2022, Budapeste2023 e Tóquio2025, é o campeão mundial absoluto de salto com vara e estabeleceu um recorde mundial de 6,30 metros. Detém também o melhor resultado de sempre em pista coberta, com 6,27 metros.



A votação registou 62 atletas (20 mulheres e 42 homens) de 22 modalidades, provenientes de 24 países, sendo o mais representado a Noruega, com nove, seguido da Espanha, com seis, e da França, com cinco.



O futebol foi a modalidade mais representada nas listas submetidas pelas agências europeias, com 10 nomes, seguido do atletismo e do basquetebol, com oito cada, e do ténis e da natação, com cinco.



Armand Duplantis venceu o Prémio de Desportista Europeu do Ano de 2025 após ter sido terceiro em 2024, edição que teve como vencedor o nadador francês Léon Marchand, que conquistou quatro ouros e um bronze nos Jogos Olímpicos Paris2024.



O ciclista esloveno Tadej Pogacar, que na presente edição foi terceiro classificado, tinha sido segundo em 2024. O vencedor de 2024, Léon Marchand ‘caiu’ para a 11.º posição em 2025.





- Lista dos 10 atletas mais votados:



1. Armand Duplantis (Suécia), atletismo, 184 pontos.



2. Carlos Alcaraz (Espanha), ténis, 143.



3. Tadej Pogacar (Eslovénia), ciclismo, 134.



4. Femke Bol (Holanda), atletismo, 76.



5. Ousmane Dembélé (França), futebol, 70.



6. Lando Norris (Grã-Bretanha), Fórmula 1, 68.



7. Jannik Sinner (Itália), ténis, 57.



8. Aryna Sabalenka (Bielorrússia), ténis, 56.



9. Marco Odermatt (Suíça), esqui alpino, 45.



10. Johannes Hoesflot Klaebo (Noruega), esqui nórdico, 29.



…



18. Vitinha (Portugal), futebol, 13.