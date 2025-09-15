Armand Duplantis volta a bater recorde do mundo do salto com vara

O primeiro recorde do mundo a cair no Estádio Nacional era também um dos mais esperados, uma vez que Duplantis, de 25 anos, tem competido praticamente sem concorrência pelos títulos, somando o terceiro, e contra si mesmo por novas marcas históricas.

Este foi o 14.º recorde do mundo para `Mondo` Duplantis, que não tem olhado para trás desde que superou os 6,17 metros do francês Renaud Lavillenie em 2020, vencendo hoje por larga margem a final.

O grego Emmanouil Karalis foi o único a superar a fasquia colocada nos seis metros, ficando com a prata, como já tinha contecido nos Jogos Olímpicos Paris2024, enquanto o australiano Kurtis Marschall ficou com o bronze, tendo saltado a 5,95.

Ambos os concorrentes abraçaram Duplantis após este conseguir bater os 6,30 metros, à terceira e última tentativa possível, com os mais de 50 mil espetadores nas bancadas a festejarem o `esperado` registo histórico.