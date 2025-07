Armando Marques assume Federação de Motociclismo

Aos 70 anos, Armando Marques era já vice-presidente do organismo nos últimos dois mandatos, depois de ter sido diretor-geral entre 2012 e 2017 e sucede a Manuel Marinheiro, que transita para a presidência da Mesa da Assembleia Geral, após atingir o limite de três mandatos como líder do organismo que superintende o motociclismo nacional.



“Queremos dar continuidade ao excelente trabalho que vem do mandato anterior. Queremos aumentar a competitividade dos campeonatos nacionais e manter o número de provas internacionais. Este ano, entre campeonatos do mundo e da Europa, serão 13 as provas internacionais que acolhemos em Portugal”, frisou.



Armando Marques foi eleito na Assembleia Geral eletiva com 13 votos dos 40 possíveis, sendo que grande parte dos restantes ainda não chegaram ao destino.



“Os votos por correspondência não chegaram, devido a um atraso dos correios. Os clubes enviaram-nos na sexta-feira, mas ainda não foram entregues”, explicou.



O novo líder da FMP anunciou, ainda, a realização no próximo ano de uma prova de X-Trial, o Campeonato do Mundo de trial indoor, que se vai realizar em Lisboa, em 12 e 13 de abril.



Outro dos pontos em destaque deste mandato é a promoção do turismo desportivo.



“Sempre que temos uma prova internacional, são milhares os adeptos que visitam o nosso país e, muitos deles, voltam mais tarde”, frisou.



Gonçalo Morais Sarmento mantém-se como vice-presidente e José Campos Costa será o segundo vice, ele que é membro da comissão de clássicas da Federação Internacional de Motociclismo (FIM).



“Vamos tentar dar um impulso às motas clássicas em Portugal”, concluiu Armando Marques.