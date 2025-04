Artem Nych conquista o Grande Prémio O Jogo

No final de 162,1 quilómetros do percurso, o vencedor da última Volta a Portugal impôs-se em 4:00.28 horas, menos 32 segundos do que o grupo perseguidor, liderado pelo argentino Tomas Connte (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), a 32 segundos.



Na terceira posição, ficou o espanhol Raúl Rota (Rádio Popular-Paredes-Boavista), a 32 segundos, o mesmo tempo de Afonso Silva (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), antigo líder, que foi 10.º.



Graças às bonificações, Nych, que partiu com 36 segundos de atraso para Afonso Silva, venceu o GP O Jogo, com seis segundos de avanço sobre o anterior líder, e 38 sobre Emanuel Duarte (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), vencedor em 2024.



Diogo Gonçalves (Feirense-Beeceler) foi o ‘rei’ da montanha, Tomas Connte venceu a classificação por pontos, Rafael Barbas (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) foi o melhor jovem e Aviludo-Louletano-Loulé Concelho ganhou por equipas.