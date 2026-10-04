Aryna Sabalenka eliminada e Pequim fica sem as duas primeiras favoritas

Frente à 34.ª jogadora da hierarquia mundial, Sabalenka ainda dispôs de cinco bolas de 'break' no quinto jogo do primeiro set, tendo depois mostrado a sua frustração ao atirar a raqueta ao chão quando sofreu um break no decorrer do segundo parcial, acabando por perder logo na primeira bola de encontro.



"Tentei ficar concentrada para manter a calma. É uma lenda... fiquei verdadeiramente feliz por ganhar", afirmou no final a jogadora checa, de 20 anos, que, na próxima ronda, vai medir forças com a austríaca Sinja Kraus, 95.ª jogadora do ranking.



O torneio chinês já tinha perdido na véspera a sua primeira cabeça de série, a russa Elena Rybakina, líder mundial, que foi afastada na sua estreia, na segunda ronda, pela arménia Alina Charaeva, 118.ª da hierarquia.



