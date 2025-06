Aryna Sabalenka na final de Roland Garros

A jogadora bielorrussa colocou um ponto final na série de 26 vitórias consecutivas da quinta classificada do ranking WTA e também campeã em 2020 na terra batida parisiense, impondo-se por 7-6 (7-1), 4-6 e 6-0, em duas horas e 19 minutos.



Aos 27 anos, a duas vezes campeã do Open da Austrália (2023 e 2024) e do último Open dos Estados Unidos vai estrear-se na final de Roland Garros, indo defrontar a vencedora do duelo entre a norte-americana Coco Gauff, vice-líder da hierarquia mundial, e a francesa Lois Boisson (361.ª).