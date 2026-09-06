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Aryna Sabalenka nos quartos de final do US Open
A bielorrussa Aryna Sabalenka, bicampeã em título, qualificou-se para os quartos de final do Open dos Estados Unidos em ténis, quarto e último Grand Slam do ano, ao bater a norte-americana Taylor Townsend.
Sabalenka, líder do ranking mundial, superou Townsend, 96.ª da hierarquia, em apenas dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-3, num encontro que teve a duração de uma hora e 15 minutos.
Nos quartos de final, a vencedora do US Open em 2024 e 2025 e finalista vencida em 2023, de 28 anos, vai defrontar a vencedora do duelo entre ucraniana Marta Kostyuk, 11.ª do ranking, e a checa Linda Noskova, sexta da hierarquia.
Nos quartos de final, a vencedora do US Open em 2024 e 2025 e finalista vencida em 2023, de 28 anos, vai defrontar a vencedora do duelo entre ucraniana Marta Kostyuk, 11.ª do ranking, e a checa Linda Noskova, sexta da hierarquia.
(Com Lusa)