Aryna Sabalenka salva ‘match point’ e vence título de Indian Wells
A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número um mundial, conquistou hoje o torneio de Indian Wells, depois de vencer a cazaque Elena Rybakina, num encontro em que salvou um ponto de encontro.
Na reedição da final do Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, Aryna Sabalenka ‘vingou’ a derrota de Melbourne, ao vencer Rybakina, terceira do ranking WTA, por 3-6, 6-3 e 7-6 (8-6), ao fim de duas horas e 31 minutos.
A vitória de Sabalenka chegou a estar em perigo, quando Rybakina dispôs de um ‘match point’ no ‘tie break’, quando vencia por 6-5, mas a bielorrussa conseguiu impedir o triunfo da cazaque e venceu os três pontos seguintes para assegurar, pela primeira vez, o título em Indian Wells.
A bielorrussa conquistou o 23.º título da carreira e o segundo de 2026, depois de ter vencido em Brisbane, no arranque da temporada.
Para Rybakina, campeã em Indian Wells em 2023, esta foi a 24.ª final no circuito WTA e, apesar de ter perdido frente a Sabalenka, garantiu que vai subir à segunda posição no ranking, a sua melhor classificação de sempre.
