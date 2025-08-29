Assinado protocolo para reabilitação do Estádio Flávio dos Santos

A requalificação do estádio e das áreas envolventes contempla a implementação de um campo de futebol de 11, um campo de futebol de 9, dois campos de futebol de 7 e um campo de futebol de praia.





A futura Academia de Futebol de Beja terá ainda à sua disposição 4 balneários para equipas, dois balneários para equipas de arbitragem, um gabinete médico, um ginásio para treino, gabinetes de trabalho e uma sala de formação para 40 pessoas.

Estima-se que os custos da intervenção atinjam um montante global superior aos 3 milhões de euros. A Associação de Futebol de Beja compromete-se a suportar uma parte deste investimento, nomeadamente através de uma verba de 600 mil euros. Por outro lado, caberá ao Município de Beja garantir o financiamento da maior fatia do investimento previsto.Pode ler-se no documento assinado pelas partes que “a construção deste espaço permitirá a prática desportiva e possibilitará à Associação de Futebol de Beja ter condições estruturais para o desenvolvimento do futebol jovem, para as suas seleções distritais e para possibilitar o acesso aos seus clubes filiados, assim como melhorar as condições de treino, qualificar os seus agentes desportivos e promover a deteção de talentos.