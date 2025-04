Associação vai abrir candidaturas para o regresso dos Jogos da Lusofonia

A assembleia da organização decorreu na quinta e sexta-feira, na Praia, Cabo Verde, e aprovou “a retoma dos Jogos da Lusofonia, cuja candidatura para acolhimento será aberta, em breve, aos países membros da ACOLOP”, lê-se no documento.



Ao mesmo tempo, foi decidida “a realização da próxima assembleia geral da ACOLOP, em dezembro deste ano, em Angola”.



"Nós queremos fortalecer a cooperação", disse Filomena Fortes, presidente da ACOLOP, na abertura dos trabalhos.



Os últimos Jogos da Lusofonia decorreram em 2014, em Goa, Índia.



Antes disso, houve edições em Macau (2006) e Lisboa (2009).



O ministro da Juventude e Desporto de Cabo Verde, Carlos Monteiro, defendeu o máximo de “oportunidades de competição” para os jovens e disse que o arquipélago vai levar o tema “à conferência de ministros do Desporto da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa], em junho, em Timor-Leste".



No mesmo evento, Cabo Verde vai propor a criação de jogos escolares da lusofonia, nos moldes de olimpíadas da CPLP.