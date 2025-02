Aston Villa elimina Tottenham da Taça de Inglaterra

No Villa Park, os "villans" entraram no encontro da quarta eliminatória, praticamente, a vencer, já que, logo no primeiro minuto, o médio Jacob Ramsey abriu o ativo.



O "placard" só voltou a mexer no segundo tempo, quando Morgan Rogers, que tinha feito o último passe para o tento inaugural, dilatou a vantagem, aos 64 minutos, com o francês Mathys Tel (90+1), reforço de inverno proveniente do Bayern Munique, a estrear-se a marcar pelos londrinos e a encurtar distâncias.



O técnico australiano Ange Postecoglu apresentou um "onze" com várias caras novas, por culpa das muitas ausências, devido a lesão, de jogadores importantes como Vicario, Romero, Dragusin, Udogie, Van de Ven, James Maddison, Brennan Johnson, Werner, Solanke ou Richarlison.



Nos "oitavos" da Taça, já estão também o detentor do troféu Manchester United, de Ruben Amorim, que venceu em casa o Leicester por 2-1, na sexta-feira, e o Fulham, de Marco Silva, vencedor por 2-1 no reduto do Wigan, do terceiro escalão, no sábado.



Apenas ficam por disputar na quarta eliminatória os desafios Doncaster-Crystal Palace e Exeter-Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo.