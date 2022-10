Atilano entra no "top 100" do ranking mundial de badminton

A entrada no "top 100" mundial, liderado pelo dinamarquês Viktor Axelsen, reflete a boa forma nos últimos tempos por parte do jogador português, de 26 anos, após o terceiro lugar no Internacional de Guatemala e do segundo posto no Brasil International Series, em Teresina.



De resto, esta entrada permite a Portugal voltar a ter um jogador entre os 100 melhores da modalidade, o que não acontecia desde a saída de Pedro Martins, em 2017.



No ranking feminino, a melhor atleta lusa é Sónia Gonçalves, no 200.º posto.