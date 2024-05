Atirador João Paulo Azevedo segue em quarto em Trap na Taça do Mundo de Baku

Realizadas três das seis séries de 25 tiros, o atleta olímpico luso soma 72 pontos (24+23+25), a somente dois do turco Tolga Tuncer, que comanda com 74 a competição com 93 participantes.



Bruno Faria segue em 33.º, com 70 pontos (25+21+24), enquanto Armelim Rodrigues é 58.º, com 68 (23+23+22).



Na competição feminina, Inês Barros é a melhor portuguesa, em 20.º, com 67 pontos (24+23+20), a seis da líder, a italiana Erica Sessa, com 73, enquanto Ana Rita Rodrigues está três lugares abaixo, em 23.ª, com 66 pontos (21+24+21).



Apenas os oito melhores classificados se apuram para a final.



Portugal tem somente uma vaga para Paris2024 no tiro com armas de caça, em trap, após a quota conseguida por Inês Barros ao sagrar-se campeã europeia em 2023.