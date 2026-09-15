Atiradora Margarida Lapa garante primeira vaga para Portugal nos Paralímpicos LA2028





A maioria das vagas atribuídas via ranking individual e todas as asseguradas em competições de apuramento para os Jogos Paralímpicos são não nominais e serão atribuídas aos atletas mediante critérios de seleção definidos por cada uma das federações de modalidade, em articulação com o CPP.



Portugal vai somar a sua 13.ª participação em Jogos Paralímpicos, competição na qual já conquistou 101 medalhas (27 de ouro, 31 de prata e 43 de bronze).

Margarida Lapa, que foi quarta classificada na mesma prova nos Jogos Paralímpicos Paris2024, nos quais se estreou, é uma das 24 atletas que asseguraram quota para os respetivos países, em Los Angeles, de acordo com o Comité Paralímpico de Portugal (CPP).Margarida Lapa, que tem distrofia muscular e compete em cadeira rodas, necessita de ajuda de outra pessoa, denominada ‘loader’, uma vez que não consegue fazer sozinha o carregamento da arma.