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Atiradora Margarida Lapa garante primeira vaga para Portugal nos Paralímpicos LA2028
Margarida Lapa garantiu a primeira vaga para Portugal nos Jogos Paralímpicos de Los Angeles, em 2028, ao terminar na 11.ª posição a prova mista de R5 carabina de ar comprimido SH2 dos Mundiais, disputados na Coreia do Sul.
Margarida Lapa, que foi quarta classificada na mesma prova nos Jogos Paralímpicos Paris2024, nos quais se estreou, é uma das 24 atletas que asseguraram quota para os respetivos países, em Los Angeles, de acordo com o Comité Paralímpico de Portugal (CPP).
Margarida Lapa, que tem distrofia muscular e compete em cadeira rodas, necessita de ajuda de outra pessoa, denominada ‘loader’, uma vez que não consegue fazer sozinha o carregamento da arma.
Margarida Lapa, que tem distrofia muscular e compete em cadeira rodas, necessita de ajuda de outra pessoa, denominada ‘loader’, uma vez que não consegue fazer sozinha o carregamento da arma.
A maioria das vagas atribuídas via ranking individual e todas as asseguradas em competições de apuramento para os Jogos Paralímpicos são não nominais e serão atribuídas aos atletas mediante critérios de seleção definidos por cada uma das federações de modalidade, em articulação com o CPP.
Portugal vai somar a sua 13.ª participação em Jogos Paralímpicos, competição na qual já conquistou 101 medalhas (27 de ouro, 31 de prata e 43 de bronze).
Portugal vai somar a sua 13.ª participação em Jogos Paralímpicos, competição na qual já conquistou 101 medalhas (27 de ouro, 31 de prata e 43 de bronze).
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