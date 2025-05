Atleta morre em prova do Circuito Nacional de Trail Ultra na Serra da Estrela

“Era um atleta da prova que se sentiu mal e acabou por ser declarado vítima mortal após paragem cardiorrespiratória”, ao início da tarde, na zona da Lagoa do Serrano, na freguesia de Loriga, explicou.



Segundo a mesma fonte, a prova foi suspensa devido “às condições meteorológicas adversas, com muita chuva, neve e nevoeiro” na Serra da Estrela.



Deslocaram-se ao local treze operacionais, apoiados por cinco viaturas.



O corpo do atleta foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do hospital da Guarda.