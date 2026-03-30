Atleta queniano Albert Korir suspenso cinco anos por doping

Korir, de 32 anos, acusou positivo a um derivado sintético da eritropoietina (EPO), que estimula a produção de glóbulos vermelhos, algo que foi reconhecido pelo queniano em janeiro, após ter recebido a notificação da suspensão provisória, aceitando o período de suspensão inicial de seis anos.



“O atleta beneficia de um ano de redução do período de ineligibilidade para competir, uma vez que admitiu as infrações às regras antidopagem e aceitou a sanção aplicada”, informou a AIU, em comunicado, precisando que suspensão vigora entre 08 de janeiro de 2026 e 07 de janeiro de 2031.



A suspensão de Korir, que também ganhou a maratona de Otava, no Canadá, em 2019 e 2025, volta a manchar o atletismo queniano, depois de a Agência Mundial Antidopagem (AMA) ter declarado em outubro do ano passado que o Quénia tinha feito “progressos significativos” na luta contra o doping, descartando a possibilidade de impor sanções àquele país africano.

