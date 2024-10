Atleta Sara Moreira anuncia fim de carreira aos 39 anos e segunda gravidez

Sara Moreira foi campeã nacional por 35 vezes e atleta internacional em 42 ocasiões e encerra uma carreira recheada de medalhas, participações em campeonatos da Europa, do Mundo, maratonas internacionais e Jogos Olímpicos.

"Um dia, por acaso, tudo começou. Passados quase 30 anos, aqui estou eu feliz e realizada, com muitas amizades que levo para a vida, com muitas vitórias alcançadas, muito quilómetros percorridos, muitos desafios superados, mas, acima de tudo, com muita gratidão no meu coração", refere a atleta, num vídeo partilhado nas suas redes sociais.

Sara Isabel Fonseca Moreira, no mundo do atletismo conhecida por Sara Moreira, é natural de Roriz, Santo Tirso, e o dia em que completa 39 anos foi o escolhido para anunciar o ponto final na carreira iniciada no Núcleo de Atletismo de Roriz.

"Hoje [17 de outubro] é o dia em que eu me despeço do atletismo de alta competição. A vida é uma maratona e quero aproveitar este momento para vos dizer que estou a preparar a segunda maratona mais especial da minha vida [gravidez do segundo filho]", sublinha Sara Moreira.

Atleta de meio-fundo e fundo, Sara Moreira iniciou a sua carreia nas provas de 1.500 metros, especializou-se nos 3.000 obstáculos e nos 3.000 metros, fazendo passagem pelos 5.000, 10.000 (segunda melhor atleta portuguesa de sempre nesta distância) e terminou na maratona.

Sara Moreira participou em vários Europeus, Jogos da Lusofonia, Universíadas e Mundiais e em quatro Jogos Olímpicos. Foram muitas as medalhas conquistadas em provas individuais e coletivas, a última delas de ouro na meia-maratona de Amesterdão, em 2016.

A atleta conquistou a primeira medalha internacional em 2007, em Debrecen, Hungria, nos Campeonatos da Europa de sub-23, com bronze nos 3.000 metros obstáculos.

Nos Europeus de Turim, Itália, em 2009, obteve a primeira medalha como absoluta nos 3.000 metros pista coberta e, em 2010, foi medalha de prata nos Campeonatos da Europa de Barcelona, nos 5.000 metros ao ar livre.

Repetiu a conquista da medalha em 2012, nos Europeus de Helsínquia, e em 2013 foi pela primeira vez campeã da Europa nos 3.000 metros em pista coberta, em Gotemburgo.

Em 2016, foi campeã da Europa individual e coletiva na meia-maratona, nos Europeus de Amesterdão, e estreou-se na Maratona de Nova Iorque em 2014, um ano depois de ter sido mãe, alcançando o terceiro lugar. No ano seguinte, em 2015, novamente na Maratona de Nova Iorque, foi quarta classificada.

Sara Moreira representou FC Porto, Grupo Desportivo do Estreito, Maratona Clube de Portugal, Sporting e Grupo Desportivo Feirense, além do clube da sua terra natal, no qual se iniciou.