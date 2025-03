Atletismo Europeus. Isaac Nader em ação

A fechar a jornada, Gerson Baldé disputa a qualificação no salto em comprimento, a partir das 19h30, numa competição em que detém a quinta melhor marca do ano entre os presentes, procurando um dos oito lugares na final, assegurada para saltos além dos oito metros, e Abdel Larrinaga a primeira série das eliminatórias nos 60 metros barreiras.



A 37.ª edição dos Europeus em pista curta decorre entre hoje e domingo, em Apeldoorn, onde Portugal apresenta 20 atletas, na segunda maior delegação de sempre, apenas batida por Istambul2023, nos quais conquistou três medalhas, duas de ouro, por Pedro Pichardo, no triplo salto, e Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de bronze, por Patrícia Mamona, também no triplo.







, que vai disputar a segunda semifinal, às 19:h05 em Lisboa,nas sete voltas e meia à pista neerlandesa, atrás do favorito norueguês Jakob Ingebrigtsen, bicampeão europeu na distância e "tri" nos 3.000, e do francês Azeddine Habz.O madeirense Nuno Pereira, campeão da Europa de juniores em 2019, alinha na primeira série da mesma distância, apresentando-se com um registo mais modesto, o 27.º entre os participantes nas três séries, que apuram os três primeiros para a final, marcada para sexta-feira.A estreia nacional na Arena Omnisport Apeldoorn está marcada para mais cedo, às 18h10, quando Patrícia Silva enfrentar a primeira semifinal dos 1.500 metros, à procura de uma das nove vagas na final., ligeiramente mais rápida do que Salomé Afonso, sétima à partida, que disputa a segunda série.