Atletismo Europeus. Nader e Baldé espreitam pódios

O recordista nacional dos 800 e 1.500 metros chegou aos Europeus "indoor", nos Países Baixos, com a terceira marca entre os inscritos, apenas atrás do favorito norueguês Jakob Ingebrigtsen, bicampeão europeu na distância e "tri" nos 3.000, e do francês Azeddine Habz.A primeira esperança lusa de medalhas encerra o programa nacional do dia na Arena Omnisport Apeldoorn, às 20h15 em Lisboa, já depois de Gerson Baldé iniciar a disputa da final no comprimento.