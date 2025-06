Atletismo europeus. Portugal aposta na manutenção

Nos cálculos dos responsáveis técnicos, Portugal aponta para ficar entre o sétimo e o nono lugares, mantendo-se por mais dois anos na elite europeia sem problemas, mesmo com todas as 'baixas'. Uma seleção bastante equilibrada, com alguns atletas ao seu melhor nível de sempre - como Isaac Nader, Salomé Afonso e Lorene Bazolo, é boa garantia.















A três dias do arranque das provas no estádio Valhermoso, ainda não está garantida a presença de Pedro Pablo Pichardo no triplo salto - em condições normais o campeão olímpico em Tóquio2020 seria a maior referência da seleção que vai lutar por ficar na tabela até ao 13.º lugar, pelo menos, mas ainda não é dado adquirido que compita.Aliás, não seria de estranhar que Gerson Baldé, primeira escolha para o comprimento e altura, cedesse o salto vertical a Tiago Pereira, já que ambos estão marcados para o mesmo dia.Na seleção, com 43 atletas convocados, já era certo de que não estariam a triplista, em ano sabático, e a pesista, em forma menos boa do que a companheira no Sporting Jessica Inchude.Nas últimas semanas, sucederam-se algumas lesões graves de "primeiras linhas", como o são, nos 400 metros, e, recente recordista "indoor" nos 800. Mas tudo piorou um pouco, há duas semanas, quando a fundistafoi operada de urgência a uma apendicite - para o seu lugar, nos 5.000 metros, avança a campeã nacional de 10.000 metros, Ana Marinho.A Itália defende o título e a lista de concorrentes inclui ainda, além de Portugal, Polónia, Alemanha, Espanha, Grã-Bretanha, Países Baixos, França, República Checa, Suíça, Suécia, Finlândia, Grécia e as promovidas Hungria, Ucrânia e Lituânia.Em Maribor, ao longo da semana, disputam-se a segunda e a terceira divisões, num total de 33 países envolvidos, ainda com a Rússia e Bielorrússia suspensos.