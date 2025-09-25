Atletismo. Isaac Nader e Pedro Pablo Pichardo nomeados para atletas europeus do ano
A European Athletics anunciou esta quinta-feira os nomeados para melhor atleta europeu masculino. Numa lista de dez atletas em que se destaca Armand Duplantis figuram dois portugueses: Isaac Nader e Pedro Pablo Pichardo.
Os dois atletas receberam a nomeação depois de triunfos recentes nos Mundiais de Atletismo em Tóquio.
Isaac Nader, atleta do Benfica, conseguiu uma conquista inédita nos 1500 metros e sagrou-se campeão do mundo. Para além deste feito, a European Athletics destacou também o bronze conquistado nos Europeus de pista coberta.
Já Pedro Pablo Pichardo sagrou-se bicampeão mundial do Triplo Salto. O atleta português saltou mais alto que a concorrência em Tóquio e arrecadou novo título mundial para Portugal, algo que nunca tinha acontecido na história do atletismo português.
The best of the best in Europe! 💪🌟— European Athletics (@EuroAthletics) September 25, 2025
Who deserves the crown as Men’s European Athlete of the Year? 🏆
Have your say 🗳️ 👉 https://t.co/cxRDo6vAJw#GoldenTracks pic.twitter.com/TcU28K1mEa
Pichardo saltou 17,91 metros no último ensaio no Estádio Nacional do Japão e tornou-se no líder mundial da prova em 2025.
Da lista fazem parte ainda outros nomes que brilham no atletismo, caso de Armand Duplantis, sueco que tem pontuado a sua carreira de recorde em recorde no Salto à Vara, tendo alcançado mais um em Tóquio.
Mykolas Alekna (Lituânia), Mattia Furlani (Itália), Jimmy Gressier (França), Jakob Ingebrigtsen (Noruega), Leo Neugebauer (Alemanha), Sander Skotheim (Noruega) e Daniel Stahl (Suécia) são os restantes nomeados.
Tópicos