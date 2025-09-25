Atletismo. Isaac Nader e Pedro Pablo Pichardo nomeados para atletas europeus do ano

Os dois atletas receberam a nomeação depois de triunfos recentes nos Mundiais de Atletismo em Tóquio.





Isaac Nader, atleta do Benfica, conseguiu uma conquista inédita nos 1500 metros e sagrou-se campeão do mundo. Para além deste feito, a European Athletics destacou também o bronze conquistado nos Europeus de pista coberta.

The best of the best in Europe! 💪🌟



Who deserves the crown as Men’s European Athlete of the Year? 🏆



Have your say 🗳️ 👉 https://t.co/cxRDo6vAJw#GoldenTracks pic.twitter.com/TcU28K1mEa — European Athletics (@EuroAthletics) September 25, 2025 Já Pedro Pablo Pichardo sagrou-se bicampeão mundial do Triplo Salto. O atleta português saltou mais alto que a concorrência em Tóquio e arrecadou novo título mundial para Portugal, algo que nunca tinha acontecido na história do atletismo português. Já, algo que nunca tinha acontecido na história do atletismo português.





Pichardo saltou 17,91 metros no último ensaio no Estádio Nacional do Japão e tornou-se no líder mundial da prova em 2025.





Da lista fazem parte ainda outros nomes que brilham no atletismo, caso de Armand Duplantis, sueco que tem pontuado a sua carreira de recorde em recorde no Salto à Vara, tendo alcançado mais um em Tóquio.





Mykolas Alekna (Lituânia), Mattia Furlani (Itália), Jimmy Gressier (França), Jakob Ingebrigtsen (Noruega), Leo Neugebauer (Alemanha), Sander Skotheim (Noruega) e Daniel Stahl (Suécia) são os restantes nomeados.