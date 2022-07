Atletismo Mundiais. Jamaicanas dominam nos 100 metros

Mesmo no fim da terceira jornada, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Shericka Jackson e Elaine Thompson-Herah ficaram com ouro, prata e bronze na prova dos 100 metros femininos nestes campeonatos, que decorrem desde sexta-feira em Eugene, no estado norte-americano do Oregon.Foi, de alguma forma, o resfriar do entusiasmo dos espetadores locais, que pouco antes tinham visto o país anfitrião arrebatar sete medalhas, entre ouro, prata e bronze, em pouco mais de um quarto de hora.Mas na velocidade pura, as "sprinters" do país das Caraíbas continuam a não dar hipóteses, perpetuando uma tendência clara dos últimos anos.Com a bicampeã olímpica Elaine Thompson-Herah no terceiro lugar, coube à veterana de 35 anos Shelly-Ann Fraser-Pryce defender mais alto o orgulho jamaicano, conservando o título e assegurando um histórico quinto ouro em Mundiais.A marca, 10,67 segundos, passa a ser recorde dos campeonatos.





Medalheiro



Ao terceiro dia, a seleção anfitriã disparou no quadro de medalhas, com seis de ouro, quatro de prata e quatro de bronze.



Apenas a Etiópia tem mais que uma medalha de ouro também - passou a duas, com o sucesso de Tamirat Tola na maratona.



Um total de 19 países já conseguiu subir ao pódio nestes Campeonatos do Mundo, que prosseguem mais uma semana, até 24 de julho.