Atletismo Mundiais. Velocista queniano sem visto

As declarações de Omanyala foram feitas à agência de notícias France-Presse, na véspera do início da competição em Eugene, Oregon, nos EUA.", disse o atleta de 26 anos.", acrescentou.Na quarta-feira de manhã, o queniano escrevera nas redes sociais que ainda estava à espera do visto.", disse então Barnabas Korir, membro do comité executivo da Federação Queniana de Atletismo à AFP.Parte da equipa voou para os Estados Unidos na terça-feira.Omanyala estava entre os candidatos ao pódio nos 100 metros nestes mundiais.Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no verão passado, foi o primeiro atleta do Quénia, um país conhecido pelos corredores de longa distância, a alcançar uma semifinal olímpica de 100 metros.