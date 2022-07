Atletismo Mundiais. Vera Barbosa corre 400 metros barreiras

Na sua segunda presença em Mundiais, 11 anos depois, a atleta natural de Vila Franca de Xira, de 33 anos, vai procurar melhorar a sua melhor marca do ano, os 56,37 segundos alcançados em Madrid, no passado mês de junho, na quinta série, a partir das 17h47 locais (2h47 de quarta-feira em Lisboa).

Vera Barbosa conseguiu regressar a grandes competições, depois de ter estado nos Jogos Olímpicos Rio2016, sem superar as eliminatórias, e Londres2012, onde chegou às meias-finais e estabeleceu o seu recorde pessoal em 55,22.

A barreirista lusa qualificou-se para Eugene2022 com a 40.ª posição do ranking mundial, apresentando-se à partida dos 18.ºs campeonatos do mundo com a 36.ª marca do ano, numa hierarquia liderada pela norte-americana Sydney McLaughlin (51,41), campeã olímpica e vice-campeã mundial.

Para avançar para as semifinais, Vera Barbosa, que detém a melhor classificação lusa na disciplina, com o 24.º posto em Daegu2011, tem de ficar entre as quatro primeiras da eliminatória ou alcançar um dos quatro melhores tempos entre as restantes.

As semifinais estão marcadas para quarta-feira, a partir das 18h15 locais (2h15 de quinta), e a final para sexta, às 19h50 (3h50).