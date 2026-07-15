Atletismo. Portugal apresenta maior comitiva de sempre nos Europeus de Sub-18 em Rieti

A cidade italiana de Rieti recebe, pela primeira vez, os Campeonatos da Europa de Sub-18, competição organizada pela European Athletics e que regressa ao calendário bienal do atletismo europeu. A edição de 2026 assume um simbolismo especial para a organização e para os participantes, uma vez que o evento esteve inicialmente previsto para 2020, sendo sucessivamente adiado e posteriormente cancelado devido à pandemia de Covid-19.



Seis anos depois da primeira escolha de Rieti para acolher a competição, o Estádio Raul Guidobaldi abre finalmente as portas aos melhores jovens talentos do continente. Entre eles estará uma seleção portuguesa que entra para a história da participação nacional na prova.



Portugal apresenta uma comitiva composta por 33 atletas nascidos em 2009 e 2010, superando todos os registos anteriores de presença nacional nos Europeus de Sub-18. Ao longo dos quatro dias de competição, os jovens atletas portugueses vão competir em várias disciplinas, procurando alcançar lugares de destaque e confirmar o crescimento do atletismo nacional nos escalões de formação.



A missão portuguesa é liderada por Domingos Castro, chefe de delegação, contando ainda com Sara Moreira como team leader, Daniela Ferreira na função de responsável técnica e Pedro Santos como secretário técnico.



A dimensão da delegação portuguesa reflete o momento positivo vivido pelo atletismo jovem nacional, alimentando a expectativa de resultados relevantes numa competição que reúne alguns dos principais talentos emergentes da Europa. Em Rieti, Portugal procura dar continuidade à evolução evidenciada nos últimos anos e transformar o recorde de participação num desempenho à altura da maior representação de sempre.