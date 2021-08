Atletismo. Portugueses eliminados na estreia nos Mundiais de sub-20

Na primeira prova do segundo dia de competição, Sofia Lavreshina foi 16.ª nas eliminatórias dos 400 metros barreiras, com um tempo de 1.01,53 minutos, a mais de dois segundos da oitava e última qualificada para a final, a polaca Alicja Kaczmarek (59,32 segundos).A portuguesa, de 18 anos, ficou longe da sua melhor marca pessoal, que é de 58,96 segundos, conseguida em 16 de julho de 2021.Nos 800 metros, David Garcia foi 19.º classificado nas eliminatórias, em 1.50,92 minutos, a 69 centésimos da qualificação para as meias-finais, conseguida pelos 16 primeiros.David Garcia, de 18 anos, teria de ter conseguido a sua melhor marca (1.50,22) para ter hipótese de apuramento, uma vez que o francês Paul Analmini foi 16.º e último apurado em 1.50,23.

Na sexta-feira vão estar em ação Rita Figueiredo e Camila Gomes nos 1500 metros, enquanto no sábado será a vez de Pedro Dias, Adriana Viveiro e Inês Mendes disputarem os 10km marcha, com a prestação lusa a terminar no mesmo dia com Débora Quaresma no lançamento do peso.