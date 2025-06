Atletismo. Saltadora Cátia Pereira está lesionada

No setor masculino, Pedro Buaró foi 12.º, em 16 participantes, o que não deixa grandes lembranças para a seleção lusa no "prólogo" dos campeonatos, com a vara disputada quinta-feira em frente ao Palácio Real de Madrid, transitando a competição na sexta-feira para o estádio Valhermoso, onde fica até domingo.



No período de aquecimento, já na zona de competição, Cátia Pereira sentiu uma forte dor no pé, que a impedia de correr. Prontamente assistida, foi levada para o hospital para raio X e avaliação da lesão, sendo-lhe diagnosticada uma rotura da fáscia plantar.



A festa do salto com vara em frente ao Palácio Real, em espaço adaptado para o efeito, esteve de resto azarada, já que a grande figura, na ausência do sueco Armand Duplantis, o grego Emmanouil Karalis, também nem começou a prova, devido a lesão.



Pedro Buaró, recordista de Portugal, começou a 5,30 metros, passando a fasquia à segunda tentativa. Depois não conseguiu melhorar e derrubou a 5,45, um resultado aquém do esperado e que lhe permitiu terminar na 12.ª posição.



Buaró assumiu estar "confiante e em boa forma", mas que "hoje não foi o dia". "Os 5,30 e 5,40 metros são alturas a que eu costumo começar, simplesmente hoje não foi o dia”, explicou, adiantando ainda que gosta de "competir assim, na rua, com muito público e um ambiente fantástico"



Pedro Buaró pretende continuar a competir esta época, visando conseguir a marca de qualificação para os Mundiais de Tóquio2025.



No final do primeiro dia, Portugal é 15.º, com cinco pontos, apenas à frente da Alemanha, com o top-3 ocupado por República Checa (29,5), Países Baixos (26,5) e Ucrânia (26,5). A Itália, campeã em título, é sexta, com 20 pontos.