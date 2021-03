Atletismo/Europeu: Keletela, refugiado em Portugal, satisfeito com a experiência

Dorian Keletela, atleta do Congo, há cinco anos acolhido em Portugal, com o estatuto de refugiado, correu hoje em Torun, nas eliminatórias de 60 metros, no que foi uma preparação para tentar integrar a equipa olímpica de refugiados.