Atletismo/Europeus. 10 melhores desempenhos por disciplina premiados com 50.000 euros

De acordo com a European Athletics (EA), a Coroa de Ouro vai ser entregue aos atletas com melhores pontuações em cada uma das disciplinas - velocidade e barreiras; meio-fundo e fundo; lançamentos; saltos e provas de estrada e estafetas - nas respetivas finais, de acordo com as tabelas de pontuação da World Athletics.



A iniciativa começou nos Europeus Roma2024, tendo, na altura, premiado os noruegueses Karsten Warholm e Jakob Ingebrigtsen, os italianos Nadia Battocletti e Leonardo Fabbri, a neerlandesa Femke Bol, a croata Sandra Elkasevic, o sueco Mondo Duplantis, a alemã Malaika Mihambo, o estónio Johannes Erm e a belga Nafissatou Thiam.



A iniciativa Coroa de Ouro apoia a visão do Roteiro Estratégico do Atletismo Europeu 2024-2027, no qual as competições e os atletas são priorizados.



De igual modo, e segundo a EA, tem por objetivo “fortalecer os Europeus, atraindo os melhores atletas e criando o melhor evento possível para adeptos, patrocinadores e emissoras”.



Birmingham vai receber sete atletas que este ano já bateram recordes da Europa (alguns também são do mundo), nomeadamente Duplantis, com 6,31 metros no salto com vara, o francês Jimmy Gressier, com 12.51 nos cinco quilómetros e o italiano Francesco Fortunato, com 1:23.00 na meia maratona em marcha.



É o caso ainda do suíço Simon Ehammer com 6.670 pontos no heptatlo, da britânica Keely Hodgkinson, com 1.54,87 minutos nos 800 metros, da neerlandesa Diane van Es, com 14.33 nos cinco quilómetros, e da eslovena Klara Lukan, com 29.51 nos 10 quilómetros.