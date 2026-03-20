Atletismo/Mundiais: Auriol Dongmo oitava e Jessica Inchude nona no lançamento do peso

Auriol Dongmo, campeã do mundo 'indoor' em Belgrado2022, então com o recorde nacional (20,43), encerrou a competição com 18,81 metros, aquém dos 19,17 da sua melhor marca do ano.



A sua companheira no Sporting concluiu a final direta dos Mundiais no lugar imediatamente seguinte, ao arremessar o engenho a menos cinco centímetros, com a marca de 18,77, o seu segundo melhor lançamento de 2026 (18,90).



A norte-americana Chase Jackson foi a única a superar os 20 metros, conseguindo o seu primeiro ouro em pista coberta, depois de dois bronzes e uma prata, com a marca de 20,14, deixando a canadiana Sarah Mitton, bicampeã em título, no segundo posto, com 19,78, enquanto a sueca Axelina Johansson ocupou o lugar mais baixo do pódio, com 19,75.





