Atletismo/Mundiais. Dongmo e Inchude disputam final do peso no arranque de Torun2026

A final direta do concurso tem início marcado para as 18:10 locais (17:10 em Lisboa), com Dongmo a tentar voltar aos pódios mundiais, depois do título conquistado em Belgrado2022, apresentando-se com a nona marca do ano entre as presentes (19,17 metros), dois lugares acima da companheira no Sporting Jessica Inchude (18,90).



Dongmo é a única das últimas cinco campeãs do mundo 'indoor' e absolutas presentes que ainda não lançou o engenho a mais de 20 metros este ano, ao contrário da neerlandesa Jessica Schilder (20,69), da norte-americana Chase Jackson (20,44), da alemã Yemisi Ogunleye (20,37) e da canadiana Sarah Mitton (20,27).



A participação lusa na 21.ª edição dos Mundiais arranca durante a manhã, com a disputa das eliminatórias dos 400 metros, com a recordista nacional Sofia Lavreshina, seguida de Ericsson Tavares e Omar Elkhatib, todos à procura de um lugar nas semifinais, a disputar durante a tarde.



A jornada vespertina marca a entrada em competição de Isaac Nader, vigente campeão do mundo ao ar livre e detentor da melhor marca do ano entre os inscritos, que procura melhorar os quartos lugares em Glasgow2024 e Nanjing2025, nas eliminatórias, que colocam os três primeiros na final, marcada para domingo.



O mesmo acontece na competição feminina dos 1.500, em que Salomé Afonso enfrenta, entre outras, a recordista britânica e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris2024 Georgia Hunter Bell, na terceira série.