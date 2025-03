Atletismo/Mundiais. Isaac Nader deu tudo mas quarto lugar sabe a pouco

“Quem me conhece, já sabe. Não era o que eu queria, não era o que eu esperava (…), mas fiz o que tinha a fazer, como tinha que fazer. Simplesmente não deu para mais”, disse à agência Lusa o português, no final da prova, que foi dominada pelo norueguês Jakob Ingebrigtsen (03.38,79 minutos).



Isaac Nader completou as sete voltas e meia à pista chinesa em 03.39,58, depois de passar grande parte da corrida em terceiro lugar, mas acabou por se deixar ultrapassar na reta final pelo norte-americano Luke Houser (03.39,17).



O britânico Neil Gourley arrebatou a medalha de prata (03.39,07), sem conseguir evitar a evolução de ‘vice’ para campeão de Ingebrigtsen, que, na véspera, já tinha conquistado o título de campeão dos 3.000.



A final de hoje ficou ainda marcada por vários encontrões entre os atletas, que afetaram Nader.



“Mais uma vez, parece que os toques são sempre nos mesmos, mas é assim: são nove atletas que querem ganhar, ou ficar nos três primeiros, pelo menos, todos jogam com as suas armas, eu joguei com as minhas”, reagiu.



O recordista nacional (03.32,59, conseguidos já este ano) repetiu assim em Nanjing, na China, o quarto lugar alcançado em Glasgow2024, depois de, há duas semanas, ter arrebatado a medalha de bronze na distância nos Europeus Apeldoorn2025.